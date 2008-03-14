SoGal全球影響力峰會吸引大批國際網紅

（本報特約記者任華青洛杉磯報道）由中國留學生孫伊晴發起、專注青年女性創業的SoGal，成立時間雖短短數年，但是在國際創投圈已初露頭角。10月8日，SoGal洛杉磯分會主辦的全球影響力峰會在市中心Cross Campus舉辦，吸引近200名正在創業和准備創業的青年朋友參加了當天近8個小時的活動。

活動主辦方SoGal洛杉磯分會邀請了十多位，合計擁有粉絲上億的國際網紅、網絡大咖們，現場向來賓介紹自己的經驗、分享自己的觀點、回答青年朋友們的問題。他們中既有充滿才華的美國網紅，新媒體網站的創始人、CEO、COO，也有娛樂行業極具影響力的投資人。

SoGal洛杉磯分會負責人、南加州大學的中國留學生孫陳晨在致辭時表示，希望通過這次舉辦的影響力人物峰會，可以將洛杉磯的創業優勢，娛樂產業、新媒體、多元文化內容創造一起來討論，給青年創業生態圈帶來更多的思路。同時，美國和中國之間交流的增量也不可忽視，所以這次活動特意設立了一個關於新媒體全球化的討論，希望可以分享中國社交網絡與美國社交網絡的各種不同。

北美最大的網紅平臺Boostinsider（北美大推手）、為品牌（企業與商戶）與網紅間搭建大數據平臺的創始人Heidi Yu是一位年輕的華裔連續創業者，畢業於美國西雅圖大學。她在演講中介紹，Boostinsider現在擁有11萬大V，覆蓋了近4個億的粉絲。

Heidi在介紹自己建立這個平臺時表示，靈感來源於她第一次電商項目的創業。2011年，她的電商推廣需要模特來拍照，比起價格昂貴的專職模特，她想到用身邊的帥哥美女同學來幫忙，於是她在西雅圖大學拍了400多人，恰巧這些人裏有一些是選美小姐或者校隊球星，這些人在一些社交媒體上是很有影響力的，這些人為她的產品帶來了很好的銷售效果。

Heidi向現場的青年創業者推薦，有兩類人的“銷售能力”很強：一類是知名人士以及各類明星，就是所謂的大V。還有一種稱之為相關群體，這類人能帶動他們身邊的人喜歡上一種產品，都來購買這項產品，這兩類人的轉化率非常高。

在娛樂行業極具影響力的投資人NICK CROOKS，資深媒體人AMANDA COOLONG等表示，如果你是一個媒體人的話，你或許多多少少的已經感受到了傳統媒體行業的衰落，以及新媒體的盛行之勢。好萊塢的電影也不似當年的輝煌，國際票房已經占到了電影總收入的三分之一。電視不在是以前的家庭聚會，而是電腦、手機上的Netfix，YouTube。

隨著內容發散的渠道越來越多，如何准確定位觀眾也成為了營銷界的一大難題。而網紅經濟，數字化新媒體的興起，帶動了一系列的新興娛樂產業，也在將傳統娛樂行業推向夕陽。“一切事物的數字化是必然的。現在的生活五年前的我簡直無法想象！”

他們在討論文化背景不同時，還是認為，要突出自己的文化背景，並且面向具有相同文化背景的受眾。

整個峰會從早上9點開始，直到下午4點鐘結束，聽眾基本上是青年學生和公司初創者，曾經在留學期間和同學騎自行車穿越美國、現在自己創業的連潤雄，來自南加州大學新聞傳媒專業的研究生劉懿賢等表示，參加論壇的收獲滿滿，既有創業的經驗、技巧分享，也是結交各路精英的最好機會。

據介紹，這已經是SoGal在洛杉磯舉辦的第三次全球影響力峰會，越來越多的國際網紅、網絡大咖們表示願意參加這個峰會。